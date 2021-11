Jogo europeu do Madeira SAD 'obriga' a teste rápido antigénio

O Madeira Andebol SAD espera 'casa cheia' no encontro do próximo sábado, no Pavilhão do Funchal, que poderá garantir o passaporte para a quarta ronda da Taça Europeia de andebol feminino.

Diante das turcas do Izmir BSB SK, o conjunto madeirense precisa de anular a desvantagem de seis bolas (28-22) trazida do jogo da primeira mão para poder seguir em frente.

Neste duelo europeu os interessados a marcarem presença no Pavilhão do Funchal devem ser portadores de teste TRAg (teste rápido antigénio), para a Covid-19, com resultado negativo, efectuado nas 48 horas anteriores à realização do acontecimento.

"De acordo com a resolução n.º 560/2021, de 14 de Junho de 2021, o Madeira Andebol SAD vem, por este meio, comunicar que todos os interessados em assistir ao jogo Madeira Andebol SAD vs Izmir BSB SK, relativo à 2.ª mão da 3.ª ronda da EHF European Cup Women, no dia 20 de Novembro, devem ser portadores de teste TRAg (teste rápido antigénio), para a Covid-19, com resultado negativo, efetuado nas 48 horas anteriores à realização do acontecimento", pode ler-se no comunicado enviado esta tarde à comunicação social por parte da SAD madeirense.

O clube insular informa ainda que todos os interessados podem realizar o teste:

Num dos postos da Clínica Arriaga, em frente à loja de cidadão do Funchal, ou junto ao Hotel Vidamar na Estrada Monumental, a partir das 17 horas do dia 18 de Novembro (quinta-feira) até ao dia do jogo; ou junto ao Pavilhão do Funchal, no balneário da piscina, das 14 às 17 horas do dia 20 de Novembro (sábado).