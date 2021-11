Câmara Municipal do Funchal entregou 13 hortas urbanas municipais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU), procedeu hoje, dia 12 de Novembro, à entrega de um total de 13 hortas urbanas municipais aos candidatos que se encontravam a aguardar por este espaço camarário.

"Nele poderão usufruir da prática agrícola e dos alimentos que dali resultem, sempre privilegiando as boas práticas agrícolas e ambientais", destaca a autarquia em nota de imprensa, salientando que a iniciativa vai ao encontro das "preocupações ambientais e o interesse [do executivo] em tornar o concelho do Funchal uma cidade mais resiliente, sustentável e ecológica".

As hortas entregues pela vereadora com pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, distribuem-se um pouco por todo o Funchal: desde as freguesias de Santo António (Hortas do Laranjal e da Terra Chã), São Pedro (Hortas da Levada do Cavalo) e São Martinho (Hortas de São Martinho I, São Martinho II e Poço Barral).

Para a obtenção da referida horta, estes munícipes frequentaram, previamente, uma formação em Agricultura Biológica “HORTICULTURA EM ESPAÇOS URBANOS”, na sua 8.ª Edição, que decorreu a 19 e 20 de Outubro, ministradas pela DJEVU, cujo objectivo é "sensibilizar e consciencializar para as vantagens deste modo de produção sustentável, nomeadamente ao nível da produção de alimentos mais saudáveis e de elevada qualidade, ao mesmo tempo que promove práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema".