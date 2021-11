Troféu Karting da Madeira encerra contas este fim-de-semana

A 3.ª e última prova a contar para o Troféu Karting da Madeira 2021 vai para a pista no próximo domingo, 21 de Novembro, no Kartódromo do Faial.

Dada as contingências motivadas pela pandemia da covid-19, a Associação de Karting da Madeira, promotor do Troféu, foi obrigada a organizar um campeonato mais curto do que o habitual com um calendário de apenas três provas.

Uma das grandes novidades para esta que será a última prova do campeonato, e face às novas medidas de contenção da pandemia apresentadas esta quinta-feira, 18 de Novembro, pelo Governo Regional da Madeira, todas as pessoas que vão aceder ao Kartódromo do Faial devem estar vacinadas e com teste rápido antigénio negativo.

A Associação de Karting da Madeira disponibilizará uma tenda de testagem antigénio na Pista do Faial, "de forma a facilitar todo o procedimento, demonstrando a sua preocupação e responsabilidade civil". O teste é gratuito e pode ser feito nos seguintes horários: sexta-feira das 15h às 18 horas; sábado das 8h às 14 horas e domingo das 9h às 16 horas. As crianças menores de 12 anos apenas têm obrigatoriedade de apresentar um teste negativo para aceder ao espaço.

"O grande dia de todas as decisões"

A competição de domingo, 21 de Novembro, começa com os treinos cronometrados agendados para as 10h15, a 'qualificação 1' está marcada para as 11h45, a 'qualificação 2' às 14h15, sendo que a grande final terá início às 15h35.

Afonso Pires tem dominado a categoria de iniciação ao Karting, venceu as duas primeiras corridas e lidera destacado bastando terminar todas as corridas para ser campeão na categoria Cadete, a primeira da sua carreira seguindo os passos do seu pai Filipe Pires.

Nos Super-Cadete o campeão Nacional em título, Martim Menezes, também quer o título da Madeira, dominou e venceu todas as corridas do troféu, estando bem destacado na linha da frente para vencer o ceptro. A sua trás e muito perto está Pedro Nunes, quer seguir as pisadas do pai Miguel Nunes e ser também campeão regional, mas depende muito de vencer todas as corridas e dos resultados do líder Martim Menezes.

Na categoria Júnior antevê-se um duelo entre João Dinis e António Santos, que estão separados por 3 pontos, fruto de repartiram as vitórias nas corridas duas primeiras provas do ano sendo que a luta pelo título nesta categoria promete ser renhida até ao final.

Está renhida também a luta pelo título na categoria Max, são 3 os pilotos com grandes possibilidades de chegar ao título, Rodrigo Silva no seu primeiro ano na categoria Max lidera, mas tem muito perto Martim Nunes com quem tem repartido as vitórias ao longo da época. Mateus Jesus tem rodado sempre muito perto dos dois primeiros, venceu uma corrida na primeira prova e também ainda pode ser campeão.

Na Max Master, Diogo Silva só não venceu uma corrida esta época e tem tudo em aberto para revalidar o título, quanto à Ana Sofia Correia tem sido a piloto mais regular e ainda está na luta até ao final pelo troféu, para isso tem de vencer todas as corridas e depender dos resultados do líder do campeonato.

Nesta categoria João Silva estreia um novo chassis e pode assim intrometer-se na luta pela vitória nas corridas.

A competição do Karting encerra com a Taça da Madeira / João Sousa nos dias 18 e 19 de Dezembro.