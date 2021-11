Obra de João de França apresentada na Calheta

Foi apresentada esta tarde a reedição da obra 'António e Isabel do Arco da Calheta', de João França, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

A apresentação esteve a cargo de Carlos Diogo Pereira, responsável pela Imprensa Académica que salientou a importância para a publicação de obras de autores madeirenses.

Destacou que esta edição foi adaptada ao novo acordo ortográfico com a grafia moderna. Referiu que esta obra integra a colecção 'Ilustres (Des)conhecidos', a qual é o décimo volume e a terceira obra publicada de João França.

Diogo Pereira na apresentação fez um enquadramento histórico da obra e também falou sobre a biografia do escritor.

Já o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, disse que “nós Câmara Municipal cada vez mais temos este dever e esta função de motivar e incentivar, colaborar nestas edições e de livros que nos dizem muito e que também falam da nossa história e do nosso património e da nossa cultura".

"Colaboramos com muito gosto na publicação destas obras e queremos colabora mais no futuro". Carlos Teles, presidente da Câmara da Calheta

Carlos Teles referiu a importância da leitura na preparação para o futuro quer ao nível pessoal quer ao nível profissional e rematou “ler um livro é sempre bom e aprendemos sempre muito.”

O evento contou com a presença de uma turma do oitavo ano da Escola Básica e Secundária da Calheta e do presidente da Associação Académica e a obra foi apoiada pela autarquia da Calheta.