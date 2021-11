Expropriações empatam obra de 20 milhões

O processo de expropriações estão a atrasar o prazo de conclusão da obra de canalização da Ribeira Grande, em Santo António, no âmbito do projecto de reconstrução e regularização da Ribeira de São João, admitiu, esta manhã, o presidente do Governo Regional que visitou a empreitada tendo a seu lado o secretário regional das Infraestruturas.

“Infelizmente algumas frentes de obra estão paradas porque têm aquelas confusões habituais das expropriações”, lamentou, explicando que o motivo prende-se com a resolução com herdeiros, detentores de parcelas de terra de pouco valor patrimonial, que levam à morosidade, de qualquer modo afirmou ter esperança que a empreitada fique concluída em Maio de 2022.

Trata-se de “uma intervenção iniciada no passado mês de Outubro, contemplando o troço urbano a montante da ribeira de São João, entre a secção de implantação do açude de retenção de sedimentos, situado mais a jusante, e o campo de treinos do Marítimo em Santo António”.

A obra, que tem como objetivo melhorar as condições de escoamento naquele troço urbano, representa um investimento na ordem dos 20 milhões de euros.