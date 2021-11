França restitui ao Benim 26 obras saqueadas no século XIX

A França restituiu hoje solenemente ao Benim 26 obras dos tesouros reais de Abomei saqueados no século XIX pelas tropas coloniais francesas, um momento que as autoridades beninesas consideraram histórico e "de orgulho nacional".

As obras deverão regressar na quarta-feira ao Benim, ao fim de 130 anos no estrangeiro, após a transferência de propriedade ter sido hoje formalizada no palácio do Eliseu, a sede da Presidência francesa, pelos ministros da cultura dos dois países, Roselyne Bachelot e Jean-Michel Abimbola.

"É um momento simbólico, comovente e histórico, que foi muito aguardado e inesperado", disse o Presidente francês, Emmanuel Macron, que em 2017 se comprometeu a restituir o património africano em França.

"Todo o povo do Benim vos exprime a sua gratidão", agradeceu o homólogo beninês, Patrice Talon, que se deslocou a França para participar na cerimónia.

No entanto, o chefe de Estado africano deixou um aviso: "A restituição das 26 obras é apenas uma etapa".

"Como querem que o meu entusiasmo seja total quando obras como o Deus Gou ou a tábua de adivinhação do Fâ continuam aqui em França, para grande prejuízo dos seus beneficiários?", disse Talon, prometendo regressar para outras restituições.

"Além desta restituição, vamos prosseguir o trabalho", prometeu por seu lado Macron.

Entre as obras agora restituídas, que estavam expostas no museu parisiense do Quai Branly, figuram estátuas totem do antigo reino de Abomei, assim como o trono do rei Béhanzin, saqueados do palácio de Abomei pelas tropas coloniais francesas em 1892.

As obras são esperadas com emoção em Cotonou, onde serão submetidas a dois meses de "aclimatização" às novas condições de clima e higrometria, antes de serem expostas durante três meses na presidência beninesa.

Irão de seguida para o antigo forte português de Ouidah e para a casa do governador, locais históricos da escravatura e da colonização europeia, enquanto se aguarda a construção de um novo museu em Abomei.

Num discurso em Ouagadougou em novembro de 2017, Macron comprometeu-se a tornar possível, num prazo de cinco anos, a restituição temporária ou definitiva do património africano em França.

Segundo especialistas, 85 a 90% do património africano está fora do continente.

Desde 2019, além do Benim, seis países apresentaram a França pedidos de restituições: Senegal, Costa do Marfim, Etiópia, Chade, Mali e Madagáscar.