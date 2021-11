'Sons e Sabores da Madeira' em Santa Cruz arranca amanhã

A Casa do Povo de Santa Cruz, em parceria com os restaurantes da baixa santa-cruzense, a 8.ª edição dos 'Sons e Sabores da Madeira'.

O evento decorre em formato híbrido (presencial e 'on-line') na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês de 19 a 21 de Novembro, sexta-feira, sábado e domingo.

Durante três dias a baixa santa-cruzense vai encher-se de sons e sabores que elevam a cultura tradicional da Região. O chef executivo Nazário Serrão ficará a cargo das esculturas com produtos hortofrutícolas.

Os restaurantes participantes preparam o seguinte menu especial Sons e Sabores:

Snack Bar 5+5: Misto de Marisco Grelhado e Borrego Assado no forno;

Taberna do Petisco: Picado de Atum e Polvo à Jordão;

Restaurante e Churrasqueira O Professor: Francesinha e Picado de Espada;

Snack Bar o Prego: Rolo de carne recheado com castanhas, sopa de castanhas e Bife de atum com castanhas.

A organização informa que serão cumpridas as orientações emanadas pelas autoridades de saúde. Esta edição dos Sons e Sabores da Madeira será transmitida em directo através das redes sociais da Casa do Povo de Santa Cruz e Eduardo Costa Produções, assim como na plataforma do youtube.

A Casa do Povo de Santa Cruz conta com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Santa Cruz, do Grupo de Folclore da Casa e com o apoio de algumas empresas privadas.

"Só com toda esta junção de apoios, nalguns casos meramente logísticos, mas de uma importância inquestionável, se consegue levar em frente este cartaz de referência", vinca a organização.