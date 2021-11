Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz promove encontro amanhã

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz promove esta sexta-feira, 18 de Novembro, um Encontro entre as Entidades com Competência Matéria de Infância e juventude do Concelho de Santa Cruz (ECMIJ), intitulado 'Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças'.

A iniciativa, que pretende assinalar o Dia Europeu para a Protecção de Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual, tem lugar no salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, entre as 14 horas e as 16h30.

A presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz, Mónica Gonçalves, explica que a comissão tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, diversas actividades com diferentes focos para alertar e sensibilizar para estas situações. O tema escolhido este ano foi 'Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças' "uma vez que muitas das situações de abuso sexual de crianças são perpetradas por pessoas que a criança conhece, admira e confia o que faz com que as mesmas tenham maior dificuldade e resistência para revelar e superar o abuso sexual".

O Encontro conta com a participação, enquanto palestrantes, de membros da Polícia Judiciária, da Guarda Nacional Republicana, do SESARAM, e de elementos da própria Comissão , no sentido de dar a conhecer os possíveis sinais inerentes a uma situação de abuso sexual, como proceder perante uma revelação de abuso, os procedimentos legais ou enquadramento legal implicados e também a promoção de instrumentos de prevenção nomeadamente jogos e acções de sensibilização de situações de abuso sexual.

O Dia Europeu para a Protecção de Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual tem por objectivo aumentar a consciência pública acerca da exploração e abuso sexual de crianças e jovens, a necessidade de impedir tais actos e ajudar a prevenir e a eliminar a estigmatização das vítimas com o aumento da consciencialização e compreensão da experiência de vitimização.