Santa Cruz em feira mundial é exemplo na eficiência energética

A Câmara de Santa Cruz está presente na SmartCity Expo World Congress, em Barcelona, com o projecto de Eficiência Energética.

Roberto Van Zeller, parceiro do município neste projecto através da Aura Light, disse não ter tido dúvidas na hora de escolher Santa Cruz para esta exposição mundial, pois é um dos projectos que conhece com maior sucesso e com uma abordagem que marca a diferença em relação a outros municípios portugueses.

“Pela primeira vez, encontrámos uma Câmara que fez as coisas como sempre defendemos, que é planear e executar de acordo com as suas capacidades”, realçou, salientando que muitos outros autarcas nacionais que têm passado pela feira reconhecem o sucesso do projeto. Van Zeller refere que muitos dos projectos que conhece nesta área não apresentam qualquer planeamento e querem apenas poupar a todo o custo.

"Santa Cruz não fez isto. Primeiro fez um levantamento sobre o que tinha, o que estava mal e depois decidiu que tecnologia usar para conseguir um projecto mais eficiente. Mas sempre numa perspetiva da melhoria da qualidade da iluminação, da melhoria da eficiência energética, e, no final, o resultado foram poupanças muito para além do que estávamos à espera. Foram poupanças na ordem dos 80%", referiu.

O investimento inicial foi de 400 mil euros, e já gerou uma poupança anual na ordem os 300 mil euros.

A vice-presidente Élia Ascensão sublinhou, por seu turno, o orgulho de participar nesta feira internacional das SmartCity, relevando também o carácter pioneiro e inovador com que Santa Cruz implementou a eficiência energética.

“O primeiro passo foi a criação de um plano diretor de iluminação. Numa segunda fase, iniciou-se a transição do parque de luminárias, substituindo as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão para luminárias com tecnologia LED”, disse.

Tecnologia que permite uma maior eficiência não só no que concerne à melhoria da qualidade da luz, mas também na redução da poluição luminosa. Este último fator contou com a parceria de organismos como a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Associação de Astrónomos.

Élia Ascensão salientou, por outro lado, que este projeto vai também permitir implementar em Santa Cruz um verdadeiro conceito de SmartCity, concretizando uma rede de comunicação LORA. Rede aberta para a telegestão da iluminação, mas que pode ser alargada a outras áreas de intervenção, como a monitorização do parque arbóreo do concelho.

“Quando se fala de árvores que caem e que têm graves consequências, Santa Cruz já esta a monitorizar algumas árvores, com um sistema que permite a geração de alertas sempre que uma dessas árvores atinge uma inclinação que representa perigo de queda”, afirmou

A mesma tecnologia poderá ser usada para a rega de jardins, com informações, em tempo real, sobre as condições meteorológicas e níveis de humidade do solo.

“É um mar de oportunidades que se cria com este passo que começou a ser dado em Santa Cruz e que temos a ambição de fazê-lo crescer”, concluiu.