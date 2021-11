Patrulha oceânico Sines chega à Madeira amanhã

O NRP Sines chega este sábado à Madeira, onde irá realizar missões no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar e patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para cumprir as funções de segurança e autoridade do Estado no mar.

Este patrulha oceânico vem substituir o NRP Douro, que regressa à Base Naval de Lisboa após 4 meses de missão na RAM.

O NRP Sines faz parte de uma série de quatro navios que constituem a classe Viana do Castelo, tendo sido construído nos estaleiros navais de Viana do Castelo, e entrou ao serviço da Marinha Portuguesa no dia 03 de maio de 2017. ​

De acordo com a nota informativa Comando da Zona Marítima da Madeira, este navio é comandado pela Capitão-tenente Ester Eunice da Costa Pereira Lopes e tem uma guarnição de 53 militares (14 Oficiais, 9 Sargentos e 30 Praças).