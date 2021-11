'Madeira 14-20' tem taxa de notoriedade acima dos 75%

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, revelou hoje, dia 18 de Novembro, na sessão de encerramento do webinar 'Estudo de Avaliação Intercalar da Estratégia de Comunicação do Madeira 14-20', que a RAM "é das regiões do país em que o seu programa operacional específico - o Madeira 14-20 - tem uma taxa de notoriedade acima dos 75%".

O evento promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, decorreu, esta manhã, na 'Sala da Roda', no Convento de Santa Clara, uma área intervencionada e recuperada pelo FEDER, ao abrigo de financiamento do Programa Operacional Madeira 14-20.

Rogério Gouveia explicou que a Avaliação Intercalar da Estratégia de Comunicação "consiste numa prerrogativa da própria estruturação dos fundos que recomenda que procuremos perceber junto da população e dos beneficiários o nível de reconhecimento da aplicação dos fundos e a notoriedade que os próprios fundos têm".

Apesar do resultado "bastante positivo" relativamente a outras regiões do país, o secretário reconhece, com preocupação, que a faixa etária mais jovem é aquela em que "essa notoriedade é menos evidenciada".

Nesta linha deixa a garantia: "Iremos procurar, já no próximo quadro, introduzir mecanismos de comunicação e de valorização do reconhecimento dos fundos na nossa realidade e da importância que têm para o nosso desenvolvimento junto da população mais jovem".