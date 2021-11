Selecção portuguesa sub-20 de futebol vence particular com Inglaterra em Leiria

A seleção portuguesa sub-20 de futebol venceu hoje a Inglaterra, por 2-0, em jogo amigável disputado no Estádio Municipal de Leiria.

Bernardo Couto e Filipe Cruz apontaram os golos da formação orientada por Emílio Peixe.

Na primeira parte, a seleção portuguesa apresentou-se melhor e controlou a partida, com Henrique Pereira e Tomás Araújo a terem as primeiras situações de perigo, às quais a seleção inglesa respondeu com uma boa oportunidade de Morgan Rogers, que viu o guarda-redes português Samuel Soares negar-lhe o golo.

Todavia, os pupilos de Emílio Peixe continuavam a controlar o ritmo do encontro e até ao intervalo tiveram mais três ocasiões de golo.

Aos 32 minutos, o avançado Jean-Marie testou os reflexos de James Trafford, já dentro da pequena área, e, minutos depois, Pedro Brazão iniciou uma boa jogada individual pelo centro do terreno, num lance que terminou com o remate a embater no poste esquerdo da baliza e que quase 'traía' o guarda-redes da formação comandada por Andy Edwards.

A fechar a primeira parte, houve ainda tempo para Henrique Pereira tentar a sorte: o guarda-redes Samuel Soares desmarcou o extremo com um passe nas costas da defesa, e o lance apenas foi travado pela defesa de James Trafford.

Após o intervalo, a seleção portuguesa entrou mais decidida e adiantou-se no marcador aos 52 minutos, por intermédio de Bernardo Couto, que isolado apenas teve de 'picar' a bola sobre o guarda-redes inglês, num bonito gesto técnico.

A Inglaterra tentou subir as linhas de pressão, mas sem criar perigo para a equipa das 'quinas', que chegaria ao segundo golo aos 70 minutos.

Depois de uma primeira tentativa de remate, a bola sobrou para o canto da área, onde surgiu o lateral Filipe Cruz, que, sem deixar cair a bola, aplicou um remate rasteiro para o poste contrário, ampliando a vantagem.

Até ao fim do encontro, os selecionadores ainda promoveram algumas substituições, mas o resultado já não registou alterações.

A seleção portuguesa sub-20 prossegue o estágio em Fátima e volta a entrar em campo, na segunda-feira, pelas 15:00, diante da seleção germânica, novamente no Estádio Municipal de Leiria.