'Das Mãos' de Cláudia Teixeira abre amanhã ao público na Galeria dos Prazeres

Amanhã, sexta-feira, dia 19 de Novembro, abre ao público, na Galeria dos Prazeres, a exposição 'Das Mãos', da artista e ceramista Cláudia Teixeira.

A inauguração, que acontece pelas 17 horas, contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Na ocasião será também será assinado o protocolo de cooperação entre o Museu de Arte Sacra do Funchal e a Galeria dos Prazeres.

Sobre a exposição

'Das Mãos' nasce a partir de uma ideia antiga do Padre Rui Sousa de implementar um núcleo de artesanato na Quinta Pedagógica, designadamente em torno da cerâmica.

Assim, esta exposição de Cláudia Teixeira teve como base a ideia de criar alguns utensílios e louça para posterior utilização na casa de chá da Quinta Pedagógica dos Prazeres e, com isto, tornar a experiência do chá neste espaço ainda mais satisfatória e única.

Esta exposição desenvolve-se ao longo de três núcleos, estando patente até ao dia 21 de Novembro.