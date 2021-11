Interrupção ao trânsito na Rua Nova da Levada do Cavalo a partir de amanhã

A Rua Nova da Levada do Cavalo irá ficar interrompida entre amanhã e o próximo dia 26 de Novembro devido a obras de levantamento de caixas de visita, informou há instantes a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado.

"A fim de proceder ao levantamento de caixas de visita, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária, incluindo viaturas dos transportes públicos urbanos, na Rua Nova da Levada do Cavalo, no troço compreendido entre a Estrada da Liberdade e a Rua da Levada do Cavalo, a partir do dia 18.11.2021, amanhã, portanto, até ao dia 26.11.2021, entre as 8 horas e as 18 horas, com excepção do dia 21de Novembro (domingo)", pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

"Durante esta interrupção, será permitido o acesso aos moradores de forma condicionada e apenas com viaturas ligeiras.

O acesso rodoviário a partir da Travessa da Levada do Cavalo ficará encerrado.

As carreiras 9, 10, 10A, 14, 16 e 81 dos Transportes Públicos Urbanos, durante estas interrupções, circularão pela Rua das Maravilhas, Rua do Engenho Velho, Caminho das Virtudes e Rua 4 de Abril em direção ao Caminho do Pilar ou à Rua da Levada do Cavalo.

Como alternativa ao trânsito em geral, poderá ser utilizada a Estrada da Liberdade, ramal de saída para o Caminho do Pilar e Rua da Levada do Cavalo.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente", conclui o comunicado.