Galeria de arte juvenil 'Anona' inaugura espaço com exposição 'por insanidade'

A 'anona - galeria de arte juvenil' inaugura oficialmente esta sexta-feira, 19 de Novembro, o seu espaço com uma exposição, designada 'por insanidade', a acontecer das 17h30 às 20 horas no 2.º andar do edifício da Direcção Regional de Juventude.

A mostra 'por insanidade’ é a primeira exposição da galeria e conta com a participação de Rodrigo Costa e Georgina Abreu.

Na sinopse da mostra pode ler-se que "‘por insanidade’ é uma interjeição de nível quase divino, um ‘por amor de Deus’, ‘por misericórdia’ à realidade pós-pandémica em que vivemos hoje. Alega-se insanidade para escapar-se a um crime, a um delito; em base, para escapar à responsabilidade. O conceito de insanidade, no entanto, não é todo mau. Tem um âmago atrativo, forte, gritante, que chama por nós ao ponto de se lhe dedicarmos um inteiro dizer ‘de médico e louco todos temos um pouco'. Nós não somos médicos, somos artistas, como quem diz, loucos profissionais, e esta é a nossa maneira de exteriorizar e compreender a nossa e a vossa insanidade".

A ‘anona – galeria de arte juvenil’ é uma iniciativa juvenil que procura colmatar a falta de espaços a nível regional, onde os jovens podem mostrar o seu trabalho criativo, incentivando-os a participar activamente no panorama cultural em que se inserem. Favorecendo a diversidade, novidade e renovação na área das Artes Visuais, este projeto de galeria visa promover sobretudo o trabalho de jovens artistas regionais num espaço livre de custos, preconceitos e estigmas, aberto a todos.

A ‘anona’ é constituída pelo artista visual Rodrigo Costa (curador-chefe e gestor), pela designer gráfica Eva Freitas (co-curadora e designer) e pela fotógrafa Georgina Abreu (co-curadora e fotógrafa), em parceria com a Direção Regional de Juventude, através do apoio dado como parte do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT).