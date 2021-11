PSD apresenta voto de louvor ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pela participação dos seus atletas, Marco Lira, Gonçalo Abreu e Beatriz Silva, e do seu técnico Alípio Silva, no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade, revelou esta segunda-feira, o partido numa nota remetida à imprensa.

O referido voto enaltece "os feitos alcançados e todo o trabalho conjunto dos atletas, dos técnicos, dos dirigentes e das famílias ligadas àquele clube que, desta forma, têm evidenciado o prestígio da Calheta e da Região além fronteiras".

O campeonato decorreu na Colômbia, entre os dias 6 e 13 de Novembro.

Marco Lira, atleta da Seleção Portuguesa, ganhou a Medalha de Prata, na distância de 10000 metros-pontos, e a Medalha de Bronze, na distância de 15.000 metros a eliminar, na modalidade de Patinagem de Velocidade, na variante de pista, no escalão de juniores.

Nas mesmas provas, Gonçalo Abreu alcançou o top 10 mundial, pela terceira vez nesta competição. Beatriz Silva, igualmente ao serviço da seleção, também honrou o país com a sua participação alcançando entrando no top 20 mundial.

"Oriundos do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, os três atletas, a par do próprio seleccionador nacional, Alípio Silva, dignificaram, uma vez mais, a Região Autónoma da Madeira e o desporto regional, vestindo, desta feita, a camisola da seleção portuguesa. Mostraram um trabalho contínuo e conciso dos técnicos, dos dirigentes, do CD Prazeres, da própria Associação de Patinagem da Madeira, bem como, das suas famílias, sempre presentes e dedicadas", relevam os social-democratas.