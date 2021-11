PSD põe CDS em quinto na lista da coligação. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Presidente dos sociais-democratas, Miguel Albuquerque, explica que o peso do parceiro nos lugares às eleições legislativas antecipadas é proporcional à representatividade política, sendo-lhe atribuída a posição segundo o método de Hondt.

Vir passar a Festa e viajar para Lisboa no Ano Novo custa mais de 800 euros. O DIÁRIO fez a avaliação do custo das passagens aéreas nas tarifas mais económicas da TAP, easyJet e Transavia, as três companhias que operam de e para a Madeira em voos domésticos.

Aperto do ‘cerco’ aos não vacinados. Outras das notícias em destaque nesta edição. Governo prevê mais medidas de contenção da pandemia.

Reforço nas viagens inter-ilhas em Dezembro. Navio ‘Lobo Marinho’ fará, pela primeira vez, viagens à sexta-feira à tarde. Saiba tudo nesta edição.

Fretes entre continente e Açores são mais caros do que para a Madeira. Para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.

CMF deixa cair Polícia Municipal e avança com vigilância por vídeo. Outra das notícias em destaque nesta edição.