Acção formativa sobre protecção de dados

Hoje realiza-se a acção formativa no âmbito do RGPD 'Uma visão prática para a implementação diária no município – gestão de risco de violação de protecção de dados'.

O encontro decorre no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, contando com mais de duas dezenas de participantes dos municípios da RAM.

A formação tem uma vertente eminentemente prática e tem em consideração que, na actividade diária dos municípios, há um vasto conjunto de obrigações que obriga ao tratamento de dados pessoais.