Governo Regional empenhado na prevenção e mitigação do risco de derrocadas

Durante a visita efectuada hoje à empreitada de 'Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais -Talude da Cruzinha – ER 103', no Faial, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, disse que uma das grandes prioridades do Governo Regional é a prevenção e mitigação do risco de derrocadas na Madeira.

"A prevenção e mitigação deste tipo de risco na Região é uma grande prioridade do Governo Regional. Neste momento, estamos a executar cerca de 18 milhões de euros, incluindo esta obra, de investimentos importantes em várias zonas", adiantou.

A empreitada de 'Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais -Talude da Cruzinha – ER 103' deverá estar concluída dentro de um ano, representando um investimento de 2,85 milhões de euros.

"Este é um investimento de 2,85 milhões de euros que prevemos que seja concluído no espaço de um ano e é uma intervenção de prevenção e de mitigação do risco de derrocada na estrada regional 103 em que prevemos alguns trabalhos de consolidação do talude sobranceiro numa extensão de cerca de 300 metros, com 50 metros de altura", afirmou.