CPCJ de Santa Cruz assinala Dia Europeu da Protecção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual

A CPCJ de Santa Cruz vai assinalar, a 18 de Novembro, o Dia Europeu da Protecção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual.

O tema em foco na edição de 2021, lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens é 'Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças', pelo que o pretendido é assinalar o dia com um encontro entre as ECMIJ (Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude) do concelho de Santa Cruz.

Como forma de reunir as entidades competentes no que concerne a crimes de abuso sexual, o encontro contará com a participação da Polícia Judiciária, SESARAM, Guarda Nacional Republicana e da CPCJ de Santa Cruz, na qualidade de palestrantes.

O evento terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, entre as 14h30 e as 17 horas.