Incêndio em edifício na Rua do Seminário

Um incêndio consome neste momento um edifício na Rua do Seminário e está a ser combatido pelas duas corporações do Funchal.

Segundo foi possível apurar até ao momento, trata-se de um fogo num escritório naquela artéria do centro da capital madeirense, envolvendo assim vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Também a PSP está no local a cortar o trânsito e a passagem de peões desde a Rua 31 de Janeiro, a Rua do Carmo e na parte final da Rua do Seminário.

A situação ainda não estará controlada, sabendo-se o perigo que consistem os fogos urbanos dada a proximidade dos edifícios e, naquela zona, a antiguidade dos mesmos.