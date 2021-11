Madeira promove primeiro 'Encontro do Mar'

O secretário regional de Mar e Pescas e a directora regional do Mar, Teófilo Cunha e Mafalda Freitas, respectivamente, o 'I Encontro do Mar… Um mar de oportunidades'.

Trata-se, conforme explica a tutela em nota remetida à imprensa de um "evento, de carácter científico e técnico", sendo o primeiro do género organizado pela Região.

Tem como enfoque principal "as oportunidades existentes nos mares da Região, o desenvolvimento da economia azul, o ordenamento do espaço marítimo, a defesa e preservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos, novos produtos e espécies com potencial para comercialização e as experiências em que a Região foi pioneira no país, nomeadamente a central dessalinizadora do Porto Santo, iniciada há 40 anos, a aquacultura, há 25 anos e a criação das reservas marinhas".

A apresentação decorre no edifício da Lota do Funchal, às 11 horas de segunda-feira, dia 15 de Novembro.