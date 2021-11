'Francisco Franco' vai testar toda a comunidade escolar em 3 dias

A Escola Secundária de Francisco Franco irá realizar na próxima semana, entre 24 e 26 de Novembro, a segunda testagem à covid-19 a toda a comunidade escolar, ou seja a alunos, pessoal docente e pessoal não docente, "no âmbito das medidas de contenção e controle da pandemia, implementadas pelo Governo Regional", anuncia a Direcção.

Assim, "ao longo do dia 24 de Novembro, no Ginásio central da escola, são testadas 56 turmas de alunos de 10.º e 11.º anos", dá conta.

Ver Galeria

"Já os mais de 700 finalistas de 12.º ano (e algumas turmas de 11.º ano) efectuam a testagem na sexta-feira, dia 26 de Novembro, véspera da cerimónia da Bênção das Capas", revela numa espécie de dois em um. "Com a testagem na véspera da cerimónia, as 35 turmas de Finalistas cumprem, assim, as indicações das Autoridades de Saúde para eventos que reúnam grande número de pessoas".

Por outro lado, "os alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos efetuam igualmente os seus testes no dia 26 de Novembro, mas entre as 19 e as 20 horas", acrescenta.

Antes, "o pessoal docente e não docente efectua o teste durante o dia 25 de Novembro nas instalações da Mais Clinic, localizada em frente do portão principal da escola", relembra.

Recorde-se que tal como a primeira ocasião, em inícios de Abril, "o teste a realizar é o Teste Rápido de Antigénio em amostra naso e orofaríngia", sendo certo que "estão dispensados da realização do teste, de acordo com as instruções emanadas pelas autoridades, os alunos com resultado negativo de teste rápido de antigénio há menos de 48 horas ou teste PCR há menos de 72 horas".