Solar do Ribeirinho assinala 14.º aniversário com entradas gratuitas para visitantes

O Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico (organização cultural tutelada pela Câmara Municipal de Machico) comemora, na próxima segunda-feira, o seu 14.º aniversário.

Para assinalar a data, no dia 15 de Novembro, as entradas serão gratuitas para todos os visitantes, que terão assim a oportunidade de ficar a conhecer melhor a história e cultura das terras da antiga Capitania de Machico.

No espaço sediado num edifício do século XVII, no centro histórico da cidade, poderão observar de perto entre, outros objectos históricos, o sinete de marfim com cunho de prata datado do século XVI, oferecido pelo Rei Manuel I, à antiga Villa de Machico.

O horário de funcionamento do museu é das 9 às 16 horas.