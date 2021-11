Escola EB1/PE/C do Lombo do Guiné assinala 40.º aniversário

A escola EB1/PE/C do Lombo do Guiné. no Arco da Calheta, celebra, no dia de São Martinho, o seu 40.º aniversário com uma festa em homenagem à escola e à sua história.

A iniciativa contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, da Junta de Freguesia, da delegada escolar da Calheta, entre outros.

A escola apresentará o novo logotipo da instituição e um vídeo que testemunha o seu percurso ao longo dos 40 anos.

Durante a tarde, a escola assinalará a tradicional festa de São Martinho com jogos e o habitual piquenique com castanhas assadas e sumos.