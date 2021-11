O Governo Regional vai reforçar, em Janeiro, o apoio à estadia dos utentes de três instituições de saúde mental da Região, a Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa de Saúde São João de Deus e o Centro de Reabilitação P. da Sagrada Família.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 17 de Novembro, pelo chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, na inauguração da Unidade São Camilo de Lellis, integrada na Casa de Saúde Câmara Pestana. Albuquerque explicou que o Governo Regional vai aumentar o apoio à diária dos utentes internados na Casa de Saúde Câmara Pestana e Casa de Saúde São João de Deus, passando dos actuais 47 euros para 48,5 euros. Já o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família passará de 83,5 euros para 86 euros.

O governante destacou o trabalho desenvolvido pelas Irmãs Hospitaleiras na gestão das instituições de saúde mental e considerou o reforço da média diária "fundamental". O apoio terá efeitos retroactivos em Janeiro de 2022 a Janeiro de 2021.

É fundamental custear este esforço que esta instituição faz e sobretudo apoiar e aplicar o dinheiro dos contribuintes num trabalho social que é decisivo para o presente e para o futuro. Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque

Ricardo Gomes, director da Casa de Saúde Câmara Pestana, frisou a importância deste apoio por parte do Governo Regional, que, segundo explica, tem sido muito reclamado e resulta de "várias negociações e várias reuniões" com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil. "Era urgente algum reforço financeiro", disse.

O reforço da verba para o serviço diário da Casa de Saúde Câmara Pestana abrange os 360 utentes da instituição.

Unidade São Camilo de Lellis

A Unidade São Camilo de Lellis, integrada na Casa de Saúde Câmara Pestana, foi inaugurada esta quarta-feira, 17 de Novembro, numa cerimónia que contou com a presença de diversas personalidades do Governo Regional.

A Unidade de cuidados continuados - São Camilo de Lellis - tem uma lotação de 22 camas e destina-se a doentes com elevada dependência.

Possuiu, no total, 11 quartos, diversas áreas comuns, desde sala de espera, salas multifunções, refeitório, copa, sala de ocupação e multifuncional, gabinetes de enfermagem, gabinete médico, ginásio de fisioterapia/reabilitação e gabinetes técnicos.

A unidade conta já com a ocupação dos 22 utentes, entre os quais seis são totalmente dependentes, três de elevada dependência, oito de moderada dependência e cinco de leve dependência. A equipa de apoio e reabilitação é constituída por uma médica de Medicina Interna, um enfermeiro de Reabilitação, outros enfermeiros, ajudantes de Enfermaria, uma assistente social, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma animadora Cultural, uma fisiatra e um fisioterapeuta.

De acordo com o Governo Regional, o valor global do contrato-programa de funcionamento em Unidade de Longa Duração e Manutenção REDE 2020-2021 é de 576.722,0 euros. O Governo Regional apoiou ainda a obra de remodelação do edifício no valor de 635.008,54 euros, assim como a aquisição "do mais diversificado equipamento, a fim de dar resposta às necessidades identificadas" no valor "apurado, até ao momento", de 122.400, 92€.