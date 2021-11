Reforço da habitação é fundamental na estratégia regional

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje a habitação como um dos pilares da estratégia regional na área social para os próximos anos.

Num workshop dedicada a esta temática, no âmbito do Roteiro – Next Generation EU – Plano de Recuperação para a Madeira, a deputada Rubina Leal sublinhou que esta é a área que irá receber a maior fatia das verbas previstas no eixo da resiliência do PRR, com uma alocação de 136 milhões de euros.

"É um valor que corresponde às necessidades da Região", afirmou a deputada Rubina Leal, salientando que a Região sabe o que precisa e as respostas para aquilo que terá desenvolver para chegar aos que têm carências habitacionais, sendo o PRR um instrumento importante para alcançar esse objetivo.

A deputada realçou que o objectivo é continuar a responder às carências e necessidades da população, disponibilizando novas respostas, quer em termos de aquisição de habitação e de reabilitação, como de arrendamento, devidamente enquadradas nos desafios atuais.

Necessidades essas que estão identificadas, conforme referiu, na Estratégia Regional de Habitação e que passam, sobretudo, pelo reforço na oferta dos fogos sociais e pela recuperação de imóveis degradados.