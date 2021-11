"Quando o nosso partido está unido e mobilizado, conseguimos vencer todas as eleições", afirma Albuquerque

“Quando o nosso Partido está unido e mobilizado - como esteve, mais uma vez, nestas últimas Autárquicas - conseguimos vencer todas as Eleições e é assim que temos de continuar a trabalhar, focados nos objetivos políticos que temos todas as condições para atingir” afirmou, hoje, o Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, num encontro com os Militantes de Santana, o quarto da ronda iniciada em Santa Cruz e que já passou pelo Caniço e pelo Porto Santo.

Encontros que visam "destacar e agradecer o excelente trabalho realizado durante as Autárquicas e a unidade conseguida, numa mobilização que se deseja reforçada, desde já e rumo à vitória desejada nas Legislativas antecipadas de 30 de janeiro", reforça o PSD/Madeira numa nota de imprensa.

“Temos trabalhado muito bem, conseguimos mais uma vitória eleitoral - depois das europeias, regionais e legislativas de 2019, sendo que, no caso do concelho de Santana, é de destacar o aumento da votação, a recuperação da Junta de São Jorge e o facto do PSD ter sido a preferência dos mais jovens - e agora é tempo de reforçarmos a nossa união e mobilização para a vitória nas Legislativas, que temos todas as condições para vencer”, disse, na ocasião, Albuquerque, reiterando a sua proposta de avançar numa solução conjunta à Assembleia da República, proposta essa que irá apresentar a 20 de Novembro, no Conselho Regional do PSD/Madeira, a ter lugar no Porto Moniz.

Lembrando que "a defesa dos interesses da Madeira tem de estar sempre em primeiro lugar e acima de quaisquer outros interesses e deixando claro que o principal adversário do PSD é a esquerda", o Líder dos Social-democratas insistiu na importância "da vitória nas Nacionais, até para que a Região possa intensificar a sua luta contra a injustiça, a prepotência e a incompetência com que os Madeirenses têm sido tratados".

“O nosso grande objetivo é termos uma representação parlamentar em Lisboa que nos dê mais força e consistência na defesa da Madeira e que nos permita resolver os diversos dossiês que se encontram pendentes há seis anos”, disse, a este propósito, aludindo a vários "exemplos de discriminação e de falta de responsabilidade e competência do Estado para com a Região".

Já sobre as eleições internas para a direção nacional do Partido, que decorrem a 27 de Novembro, Albuquerque insistiu que "todos os militantes são livres para decidir em quem votar" e reiterou que, ao seu lado, o secretário-geral José Prada e o líder parlamentar Jaime Filipe Ramos "não tomarão qualquer posição, até para salvaguardar a unidade do partido".