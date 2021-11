IVBAM “não está implicado nas buscas”

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) explicou, em comunicado, que “não está implicado nas buscas” realizadas pela PJ, esta manhã , no edifício, sendo que a situação ultrapassa a própria natureza do instituto.

Esclareceu ainda que, na sequência de um processo que decorre em termos nacionais, limitou-se a prestar as informações solicitadas pelas autoridades, e “é alheio a qualquer irregularidade”.

“Considerando que o processo está em segredo de justiça e que não pode prestar declarações sobre o mesmo, o IVBAM, de forma colaborativa, forneceu todo os documentos solicitados”, informou.