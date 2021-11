ACIF e CMF lançam concurso de Montras de Natal para comércio tradicional

Está de regresso esta quadra natalícia mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, promovido pela ACIF-CCIM em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

A edição deste ano promete dar prémios monetários aos primeiro cinco melhores classificados, ou seja aos estabelecimentos comerciais do Funchal que aderirem à iniciativa.

O concurso "tem por objectivo incentivar o consumo no comércio local, pois é conhecido o efeito que uma montra atrativa induz", explica uma nota da ACIF-CCIM. "Se o cliente ao ser apelado pela montra entrar na loja, estamos a incentivar a compra. Este tipo de iniciativas ajuda, também, a criar um ambiente de Festa tão apreciado por residentes e turistas".

Perante este incentivo, os melhores candidatos ou seja as montras mais vistosas poderão arrecadar entre 1.000 euros (1.º lugar) até 200 euros (5.º lugar).

Podem concorrer ao Concurso de Montras de Natal até ao dia 7 de Dezembro de 2021 através deste link mas antes deve consultar o regulamento aqui.