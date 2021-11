A desilusão da selecção está estampada nos jornais

Bom dia.

As capas dos jornais nacionais estão hoje carregadas de desilusão por a selecção portuguesa de futebol não ter conseguido ontem o apuramento directo para o Mundial de Futebol que se jogará no Qatar dentro de pouco mais de um ano.

É certo que há outros temas, mas este é o assunto dominante e com a imagem de desilusão estampada no rosto do madeirense Cristiano Ronaldo, com excepção de uma publicação.

No Correio da Manhã:

- "Doente com cancro morre à espera de atestado: Atrasos nas Juntas Médicas acumulam milhares de processos"

- "Portugal-Sérvia (1-2): Desilusão portuguesa: Seleção no 'play-off' para salvar Mundial"

- "Benfica: Covid trava coqueluche"

- "Sporting: Contas adiam crédito de 30 milhões de Euro"

- "Barómetro Intercampus: Costa na frente, Marta Temido é ministra preferida"

- "Santo Tirso: Assassinam idoso durante cilada sexual"

- "Caso Selminho: Procuração leva Moreira à justiça"

- "Educação: Computadores chegam ano e meio depois"

- "Pandemia: 14.000 vacinados por dia: Médicos exigem mais medidas"

- "Após Governo: Mulher de Manuel Pinho faz depósitos em notas"

- "Assaltos: Sacam 2 milhões e apanham 17 anos"

- "Figueira da Foz: Sobrevivente com apoio psicológico"

No Público:

- "Atraso na entrega de carros novos faz preço de usados subir até 20%"

- "Pouca ambição para tanto talento: Portugal falha acesso directo ao Mundial 2022"

- "Legislativas: Se ganhar, PS terá governo mais reduzido e mais compacto"

- "Polícias: PSD disponível para viabilizar uso de câmaras em fardas"

- "Justiça: 'Falta de renovação está a destruir os tribunais' [magistrado Artur Cordeiro, presidente da comarca judicial de Lisboa]"

- "Inclusão: 'Acordo cedo, vou para o semáforo. Isto é um trabalho'"

- "Cetáceos: Criada nova aplicação para identificar baleias pela cauda, a sua 'impressão digital'"

- "Racismo: Nasceu a UNA, para 'defender os interesses da negritude no sector cultural'"

No Diário de Notícias:

- "Eleições diretas no PSD"

- "Quotas em atraso na Madeira arriscam-se a ser decisivas no duelo entre Rio e Rangel"

- "Mundial 2022: Banho gelado na Luz"

- "Raquel Duarte sobre a covid-19: 'Temos de saber quando colocar um travão, corremos o risco de replicar ondas anteriores"

- "Carlos Branco lança livros: 'Aprendi a respeitar os afegãos e a não lhes impor o meu pensamento. São extremamente orgulhosos'"

- "Suécia: Depois de continuar o trabalho de Stieg Larsson na saga 'Millenium', David Lagercrantz fala do seu policial 'Obscuritas'"

No Jornal de Notícias:

- "Divórcios e escrituras por videoconferência afinal não avançam"

- "Desilusão: Seleção falha apuramento direto para o Mundial. Terá de jogar o play-off em março"

- "Fuga às portagens complica trânsito na Maia"

- "Figueira da Foz: Sobreviver a um naufrágio é 'trauma de guerra'"

- "Covid: Países com baixa taxa de vacinação impõem mais restrições"

- "Consumo: NOS paga três mil euros após deixar cliente sem serviço de telefone e TV"

- "Contratação: Maus salários em vários setores afastam mão de obra"

- "Emprego: Trabalho por conta própria em números recorde"

- "Universidades: Festa estudantil da latada volta à rua dois anos depois"

No Inevitável:

- "Mundial do Qatar: Um pesadelo chamado Sérvia"

- "Negócios agrícolas de Inês Sousa Real: 'Se tiver vergonha, demita-se' [Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal]"

- "Imobiliário. Transações aproximam-se do período pré-pandémico"

- "COP26. A cimeira onde se apostava tudo 'virou' falhanço"

- "Idosos. 'Passam fome e o dinheiro não chega para comprar medicamentos'"

- "Covid. Especialistas defendem autotestes antes de convívios"

- "Finanças pessoais. Truques para aquecer a casa sem derreter a carteira"

No Negócios:

- "Conversa Capital - Francisco Assis [líder do Conselho Económico e Social]: 'É evidente que os patrões tiveram razão de queixa' do Governo"

- "Fisco envia mais-valias dos não residentes para o Constitucional"

- "Crise política reforça votação no PS e PSD"

- "Mota oferece juros atrativos em terras de baixos retornos"

- "Investidor privado - 'Trillion dollar baby.' As gigantes que dominam as bolsas"

- "Tecnológica: Finastra instala 'hub' virado para a banca em Lisboa"

- "Imobiliário: Casas em Portugal são das mais inflacionadas"

No A Bola:

- "Portugal-Sérvia (1-2): Miserável: Seleção tinha tudo a favor e tudo desperdiçou. 'Play-off é, pois, castigo mais que merecido"

- "Benfica: Mês e meio de alta voltagem"

- "FC Porto: Pepê quer ganhar pontos na Taça"

- "Sporting: Marsa surpreende como lateral-esquerdo"

No Record:

- "Portugal-Sérvia (1-2): Vergonha Mundial: Portugal obrigado a vencer 'play-off' a quatro em março"

- "Benfica: Covid pára Paulo Bernardo"

- "Sporting: Alvalade é fortaleza única na Europa: Leões somam 35 jogos sem perder"

- "FC Porto: Inter pisca o olho a Corona"

No O Jogo:

- "Eclipse total: Seleção até entrou a ganhar, mas desapareceu de campo e falhou apuramento direto"

- "'A responsabilidade é minha, mas vamos estar no Qatar', Fernando Santos"

- "FC Porto: Taremi no topo da Liga"

- "Sporting: Taça para tirar trio da sombra"

- "Benfica: 'Objetivo? Mostrar o meu melhor futebol', Yaremchuk está há oito jogos sem marcar, mas não atira a toalha"

- "Seleção sub-21: Covid-19 afasta Paulo Bernardo e André Almeida"