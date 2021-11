Madeira regista recorde de importações no ano da pandemia

O comércio com o estrangeiro atingiu 250 milhões de euros em 2020 na Região. Nunca o Governo, as empresas e as famílias madeirenses compraram tanto lá fora. Este é o tema central de uma reportagem que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. Outra notícia revela que a crise no abastecimento de ‘microchips’ e de cereais pode chegar ao bolso e à boca dos madeirenses. O Governo vai recomendando “prudência e bom senso”.

A foto em maior destaque na primeira página é referente à entrevista que o secretário regional das Finanças dá ao DIÁRIO e na qual anuncia que o Orçamento Regional para 2022 prevê um alívio de 9 milhões de euros no IRS das famílias madeirenses. A proposta orçamental também conta com uma quebra nas receitas e um aumento na despesa com o pessoal.

O desaire de Portugal no apuramento directo para o Mundial do Qatar merece uma chamada de primeira página. A selecção foi derrotada (1-2) pela Sérvia e terá de jogar um ‘play-off’.

Referência ainda para a notícia que diz que o PS quer apontar a ‘bazuca’ às alterações climáticas. O líder parlamentar, Rui Caetano, lamenta que o executivo madeirense direccione os fundos europeus para “os que orbitam ao seu redor”. Jorge Cristino é o orador convidado das Jornadas Parlamentares do PS, dedicadas à eficiência energética. Numa análise ao Pacto de Glasgow chega-se à conclusão que foi o passo em frente que deu dois atrás.

Por fim, temos a notícia de um alegado pedófilo que vai ser julgado esta semana no Funchal por três crimes pornografia de menores.