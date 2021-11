Preços do Gasóleo e gasolina aumentam pela terceira semana consecutiva

O preço dos combustíveis continua a sua trajectória ascendente, nomeadamente destacando-se os três cujos aumentos ou diminuições são calculados pelo Governo Regional. É, assim, após a ligeira quebra a que assistimos no final de Outubro, a terceira semana consecutiva de aumento tanto dos gasóleo simples, como da gasolina super sem chumbo de 95 octanas, e ainda do gasóleo colorido e marcado.

Refira-se que na altura da última diminuição, a decisão nacional que teve também seguimento na Região, ajudou a interromper seis semanas consecutivas de aumentos, mas essa situação apenas durou uma semana e, neste momento, praticamente anulou os ganhos que os consumidores tinham sentido.

Assim, os preços desta semana são estes, vigorando desde as zero horas de hoje até ao último minuto do próximo domingo:

- Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,726 por litro

- Gasóleo rodoviário................................. € 1,523 por litro

- Gasóleo colorido e marcado................... € 0,944 por litro

Estes eram os preços em vigor durante a semana passada:

- Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,715 por litro

- Gasóleo rodoviário................................. € 1,522 por litro

- Gasóleo colorido e marcado................... € 0,943 por litro