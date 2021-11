O comércio internacional da China cresceu 17,8% em outubro, comparando com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados hoje.

A Administração Geral das Alfândegas indicou que, no décimo mês de 2021, o comércio da China com o resto do mundo era de 3,34 451.813 milhões de euros.

As exportações do gigante asiático aumentaram 20,3% em comparação com o valor de outubro de 2020, enquanto as importações aumentaram 14,5%.