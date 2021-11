Avenida em Caracas muda de nome para homenagear ex-futebolista português Fernando Gomes

Com mais de um quilómetro de extensão e situada no leste de Caracas, a popular Avenida Ávila mudou hoje de nome para homenagear o ex-futebolista português Fernando Gomes, uma iniciativa da Filial 43 do FC Porto na Venezuela.

A mudança de nome teve lugar no sábado e concretizou um sonho dos portistas, após um longo processo para a obtenção das respetivas autorizações e reuniu, além de adeptos do clube, representantes das autoridades portuguesas locais e das autoridades venezuelanas.

"Estamos aqui para colocar o nome, homenagear e imortalizar o Fernando Gomes, a máxima figura do FC Porto dentro dos relvados, uma das maiores figuras também do futebol português, (que foi) Bota de Ouro em 1982 e 1985, e que também foi galardoado com dois Dragões de Ouro (do FC Porto), um como atleta e outro como o jogador", explicou o presidente da Casa do Porto na Venezuela à agência Lusa.

A ideia, segundo Alvarinho Sílvio Moreira, surgiu há quatro anos e o processo "não foi fácil".

"Tivemos muitos problemas até conseguir a permissão da câmara municipal" e inclusive da Igreja Ortodoxa Russa de San Nicolás de Bari, situada no começo da rua, contou.

O presidente da Casa do Porto explicou ainda que "foi a concretização de um sonho. Fernando Gomes é uma figura sobejamente conhecida. Marcou centenas de golos ao longo da sua carreira e, para nós, os portistas que vivemos longe da nossa terra, foram centenas também os momentos de alegria, para passar os fins-de-semana".

"Fernando Gomes, como todo o mundo sabe, já há muito que deixou de ser uma grande figura do FC Porto para ser património nacional, orgulho e glória de Portugal e de todos os portugueses. Fizemos-lhe uma sentida homenagem e fez-se a justiça que ele bem merece", explicou Moreira à Lusa.

Para os portistas, a placa que dá novo nome à rua "não é apenas 60 centímetros, nem os mais de mil metros da avenida Ávila, agora avenida Fernando Gomes, mas sim os 6.604 quilómetros que nos separam da nossa terra e hoje a Venezuela e Portugal ficam unidas pelo nome dele", afirmou.

Por outro lado, explicou que a avenida "fica exatamente em frente da Casa do FC Porto em Caracas" e "é a que vão utilizar os portistas para vir visitar a sua casa e para um feliz regresso a casa, todas as vezes que nos visitarem".

Alvarinho Sílvio Moreira frisou ainda que a avenida "é muito bonita" e que tem ao fundo o cerro de El Ávila (agora Warairarepano), um dos ícones de Caracas.

Em declarações à Agência Lusa, Ramón Pérez Palma, representante da Câmara Municipal de Sucre, destacou a importância do ex-futebolista português e sublinhou os laços que unem lusos e venezuelanos.

"Estamos muito contentes com esta homenagem em honra do nosso queridíssimo Fernando Gomes. Desejamos muito sucesso para a comunidade portuguesa e damos-lhe mil obrigados pela sua participação e apoio a todos os níveis, cultural e desportivo, aqui na Venezuela", disse Palma.

Por outro lado, salientou: "Temos uma trajetória de relações desde há muitos anos".

"Entre a Venezuela e Portugal, tem havido sempre uma relação muito estreita, com muito carinho, amor e confraternidade. Esperamos, em nome de Deus, e dos nossos irmãos portugueses, que continue a ser assim", frisou Ramón Pérez Palma.

Em declarações à Agência Lusa, cônsul-geral de Portugal em Caracas, Licínio Bingre do Amaral, descreveu Fernando Gomes como "um grande futebolista português".

"É daquelas figuras de referência do futebol português, que todos os portugueses independentemente do clube (desportivo a que pertencem) reconhecem", disse, precisando que o ex-futebolista foi cinco vezes campeão pelo FC Porto e recebeu duas vezes a Bota de Ouro.

O diplomata sublinhou ainda que não poderia deixar de se associar à homenagem "porque Fernando Gomes representa claramente Portugal e representa tudo o que há de bom no futebol nacional e obviamente uma pessoa com uma personalidade destas tem que ser apoiada e tem de ser homenageada".

"E, fez-se isto na altura e mês certo, onde o próprio Fernando Gomes vai celebrar o seu aniversário", sublinhou.