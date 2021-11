Faixa de rodagem cortada no túnel João Gomes

O trânsito na Via Rápida encontra-se condicionado no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente a partir do túnel de João Gomes, estendendo-se já por vários metros.

Uma das faixas de rodagem (da esquerda) está cortada, desconhecendo para já a razão desta situação, podendo tratar-se de um acidente ou uma avaria, que obriga à formação de uma longa fila de viaturas que querem seguir no sentido Oeste - Este.