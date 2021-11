Mais de 180 rebeldes mortos em 24 horas durante raides aéreos no Iémen

A coligação liderada pela Arábia Saudita que intervém militarmente no Iémen indicou ontem que matou 186 rebeldes Houthis nas últimas 24 horas, durante novos raides nas províncias de Marib e Al-Baïda.

Fontes militares indicaram ainda à agência France Presse que as forças governamentais repeliram um ataque de Houtis a uma centena de quilómetros ao sul da cidade portuária de Hodeida, onde "32 rebeldes e nove soldados foram mortos".

A coligação, que está a auxiliar o Governo do país desde 2015, afirma que tem vindo há um mês a infligir importantes baixas entre os rebeldes através de raides aéreos, mas os Houtis raramente comunicam perdas das suas forças no terreno.

"Um total de 17 veículos militares foram destruídos e mais de 186" insurgentes foram mortos nas últimas 24 horas em raides em Sirwa, a oeste da cidade de Marib e Al-Baïda, indicou a coligação num comunicado difundido pela agência noticiosa oficial saudita SPA.

Depois do desencadear do conflito, em 2014, os Houthis conseguiram tomar progressivamente o controle de uma vasta parte do norte do Iémen.

Ao longo de sete anos, a guerra lançou o Iémen num dos piores dramas humanitários do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, com mais de dois terços da população dependente da ajuda internacional.

Dezenas de milhares de pessoas, a maior parte civis, foram mortas e milhões foram deslocadas, segundo as organizações internacionais.