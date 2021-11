Morreu antigo futebolista inglês Ron Flowers, campeão mundial em 1966

O antigo futebolista Ron Flowers, que integrou a seleção inglesa campeã mundial em 1966, morreu hoje, aos 87 anos, anunciou o Wolverhampton, clube que representou durante toda a carreira.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Ron Flowers, que foi vice-presidente e uma lenda do clube", escreveu o Wolverhampton, equipa treinada pelo português Bruno Lage e na qual alinham vários jogadores lusos, no seu sítio oficial na internet.

O médio, que se sagrou campeão pelos 'wolves' em 1954, 1958 e 1959, representou a seleção inglesa em 49 ocasiões, tendo integrado a equipa, liderada por Alf Ramsey, que em 1966 se sagrou campeã mundial, numa edição em que Portugal alcançou a melhor classificação de sempre, ao terminar na terceira posição.