CDU denuncia "falhas constantes" do Governo Regional e da Câmara de Santa Cruz

A CDU realizou hoje uma acção de contactos com a população do Rochão, na freguesia da Camacha, onde o dirigente da CDU, Duarte Martins, denunciou as "falhas constantes" do Governo Regional e da Câmara Municipal de Santa Cruz na garantia do direito ao desenvolvimento das populações deste concelho.

Nesta iniciativa da CDU, Duarte Martins afirmou que a CDU não pode deixar de dar voz à revolta das populações devido a uma obra que está parada há cerca de 15 anos.

"A falta de uma acessibilidade prejudica gravemente as pessoas que aqui vivem. Esta é uma obra da responsabilidade do Governo Regional, que ligaria a Estrada José Barreto à Estrada entre Ribeiras, através de uma ponte que teve o início há 15 anos, mas que até agora não teve qualquer desenvolvimento e não se antevê a sua conclusão para breve, parecendo uma “obra de Santa Engrácia", disse, acrescentando que naquela localidade vivem muitos idosos, alguns acamados e com mobilidade reduzida e com necessidades de tratamentos de saúde ao longo da semana, como, por exemplo, a necessidade de fazer hemodiálise.

"O grande problema é que sem a ponte concluída estes idosos apenas têm como acessibilidade, uma estrada extremamente estreita que dificulta a passagem de ambulâncias, para além da falta de manutenção que faz com que este acesso não garanta a segurança necessária para as viaturas de socorro prestarem o serviço que se exige às populações", sustentou.

O dirigente da CDU garantiu que tudo fará para que esta acessibilidade, imprescindível para as populações, seja concluída o mais breve possível, garantindo assim o direito a acessibilidades em segurança, como também o direito de acesso a cuidados de saúde.