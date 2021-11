Sporting acusa Benfica de não ceder bilhetes para o dérbi de andebol na Luz

O Sporting anunciou hoje que não vai disponibilizar bilhetes para o dérbi com o Benfica, no sábado, no pavilhão n.º 2 da Luz, em encontro da nona ronda do campeonato nacional de andebol, acusando o rival de "ter recusado" cedê-los.

"O Benfica informou o Sporting de que a emissão dos ingressos solicitados apenas seria possível mediante a comunicação prévia dos dados pessoais (nome, documento de identificação, data de nascimento e contacto) de todos os adeptos que pretendessem assistir ao jogo", frisam os 'leões', em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O clube de Alvalade explica que reiterou o pedido de envio dos ingressos junto das 'águias' em 05 de novembro, um dia depois de, "na falta de qualquer aviso ou informação em sentido contrário", os ter solicitado, com o "fim de os distribuir pelos seus adeptos".

"Por entender que a exigência do Benfica carece de fundamento, no dia 08 de novembro, o Sporting informou a Federação de Andebol de Portugal acerca do sucedido, tendo a federação posteriormente notificado aquele clube para proceder à cedência dos bilhetes requeridos pelo Sporting, de acordo com os termos regulamentares aplicáveis", notam.

Apesar das insistências, o Benfica "não facultou até ao momento" quaisquer bilhetes ao Sporting para o primeiro encontro entre 'grandes' da edição 2021/22 do campeonato nacional de andebol, que arranca às 16:00, no pavilhão n.º 2 da Luz, em Lisboa.

"Com a certeza de que tudo fez e continuará a fazer para que os seus adeptos sejam respeitados e possam acompanhar o clube, o Sporting não pode, contudo, deixar de lamentar o transtorno causado, garantindo que a equipa saberá dar a resposta adequada em campo", concluem os 'leões', que dividem a liderança da prova com Benfica e o campeão nacional FC Porto, todos com 24 pontos, fruto de oito triunfos em oito rondas.