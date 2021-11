Benfica vence Estrela da Amadora em jogo-treino

O Benfica venceu hoje o Estrela da Amadora por 3-1, em jogo-treino realizado no centro de estágios da equipa da I Liga portuguesa de futebol, no Seixal, com Pizzi a destacar-se, ao apontar dois golos.

Pizzi teve a companhia do avançado suíço Seferovic, recuperado de lesão, na lista dos marcadores benfiquistas, enquanto o dianteiro brasileiro Fabrício Simões faturou para a equipa do segundo escalão, numa partida realizada durante a pausa para as seleções.

Devido à ausência de vários internacionais, o treinador Jorge Jesus contou com algun atletas que atuam na equipa B das 'águias', que lidera a II Liga, com 23 pontos, mais sete que o Estrela da Amadora, no sétimo lugar da tabela classificativa, com 16 pontos.

O Benfica, terceiro na I Liga, com 28 pontos, a um de FC Porto e Sporting, prepara o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira, agendado para 19 de novembro, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, enquanto os 'tricolores' visitam o primodivisionário Vizela no dia seguinte, às 14:00, para a mesma competição.