Portugal perde com Alemanha em particular de andebol disputado no Luxemburgo

Portugal perdeu hoje no Luxemburgo com a Alemanha por 30-28, com 18-13 ao intervalo, em jogo particular de preparação enquadrado no estágio que a seleção nacional lusa de andebol está a realizar no grão-ducado.

Depois da esmagadora vitória sobre o Luxemburgo, por 39-21, há dois dias, este foi o segundo jogo inserido neste estágio, faltando ainda novo confronto com os germânicos, domingo, mas agora em Dusseldorf, Alemanha.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira chegou a estar a perder por nove golos de diferença na segunda parte, quando o marcador chegou a 24-15. Depois, recuperou bem graças a um jogo eficaz quando em vantagem numérica e a uma excelente exibição do guarda-redes Capdeville.

Alexandre Cavalcanti marcou o primeiro, na Coque Arena, mas os alemães responderam logo e o jogo foi até 2-2, altura em que os alemães marcaram três golos sem resposta, passando a liderar por 5-2.

Os lusos ainda chegaram aos 10 minutos em desvantagem mínima, a 6-5, após o que os germânicos voltaram a alargar o avanço para três pontos, o que levou Paulo Pereira a pedir 'time-out' e, mais tarde, a colocar na baliza Gustavo Capdeville.

Em fase 'imparável', a Alemanha voltou a distanciar-se, com 14-8 no marcador, antes de Portugal conseguir de novo quase 'encostar', com 14-12.

Nos minutos finais da primeira parte, a Alemanha conquistou um parcial de 5-1 e saiu para o descanso a vencer por 18-13.

Portugal reentrou muito mal e em 10 minutos na segunda parte concedeu um parcial de 6-2, o que levou o selecionador a parar o jogo, de novo, e a retificar o esquema.

Por volta do quarto de hora do segundo tempo os portugueses começaram a recuperação e atingiram mesmo a desvantagem mínima, 26-25, com Salvador Salvador a marcar.

Victor Iturriza falhou no contra-ataque o que seria a igualdade, após o que, já nos instantes finais do encontro, Portugal sofreu um parcial de quatro golos.

Os lusos ainda atenuaram a derrota e fecharam o encontro a 30-28, com o último golo a ser apontado por André Sousa.

Miguel Alves, com cinco golos, foi o melhor marcador da seleção portuguesa.

Ainda antes do Europeu da modalidade, a seleção lusa vai estar na Yellow Cup, juntamente com Suíça, Montenegro e Ucrânia. Os jogos realizam-se em Winterthur de 07 a 09 de janeiro próximo.