Os 1/16 de final da Taça de Portugal em seniores femininos de andebol, teve ontem o sorteio para uma eliminatória que deverá realizar-se no dia 4 de Dezembro. Um sorteio que se pode considerar favorável às duas equipas da Região presentes na prova. O CS Madeira vai a casa do Benfica e Castelo Branco, enquanto que o Madeira Andebol SAD, detentor da prova, actua no reduto da Academia Andebol em São Pedro do Sul.