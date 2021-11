Trânsito sem dificuldades neste início de semana

Bom dia.

Pouco passava das 7h30 e as principais estradas da Madeira apresentavam-se sem qualquer constrangimento neste primeiro dia de semana, nomeadamente na Via Rápida ainda não se assiste a qualquer demora.

Em ambos os sentidos, a 20 minutos da hora de ponta que, normalmente começa a deteriorar-se perto das 8 horas e prolonga-se já depois das 9 horas, a situação apresentava poucos sinais de congestionamento.

O ponto mais complexo, contudo, entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, já começava a apresentar os primeiros sinais de maior tráfego.

Quem saiu mais cedo de casa, 15 a 20 minutos, seguramente não terá tido problemas, inclusive no sentido contrário, com o nascer do sol fica mais difícil a condução em segurança. Daí a importância de tomar as precauções devidas a uma condução defensiva, inclusive evitando horas de maior tráfego, saindo, quiçá, mais cedo de casa.