Maestro da Orquestra do Norte estreia-se na Madeira com "serenata para sopros"

Serenata para Sopros! Uma proposta artística com originais para instrumentos de sopro! Uma proposta ousada, inspiradora e desafiante!

É este o convite que o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, dirige aos ouvintes no próximo sábado, dia 6 de Novembro.

O concerto, agendado para as 18 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias, marca a estreia de Fernando Marinho, maestro titular e director artístico da Orquestra do Norte, com a orquestra insular.

"A quantidade de obras originalmente escritas para formações maioritariamente com instrumentos de sopro e que pela sua formação menos conceptual muitas vezes é negligenciada nas programações, leva-nos a assumir com audácia e pelo quarto ano consecutivo um programa dedicado a estas 'pérolas' da composição instrumental", salienta ainda Norberto Gomes.

O programa do concerto inclui propostas que vão desde Bourgeois, Toch, passando Dvorak. Destaque também para o concerto para oboé nº 2 de Frigyes Hidas, com o oboísta solista da Orquestra Clássica da Madeira, Daniel Cuchí.

Resta referir que os bilhetes custam entre 20 e 5 euros e estão disponíveis na Bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

PROGRAMA

Frigyes Hidas [1928-2007]- Concerto No. 2 for Oboe

Ernst Toch [1887-1964] - Spiel

Derek Bourgeois [1941-2017] - Serenade

Antonin Dvorak [1841-1904] - Serenade Op. 44