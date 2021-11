Horários do Funchal com novo posto de venda e informação

A empresa Horários do Funchal abriu hoje um novo posto de venda e informação na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto ao porto do Funchal. Algo que esteve para ser implementado no ano passado, mas que teve de ser adiado devido à pandemia covid-19.

O secretário regional da economia, Rui Barreto, frisou o facto de esta abertura coincidir com uma altura em que “o mercado de cruzeiros está a retomar de uma forma muito consolidada".

O novo posto de venda está instalado no primeiro autocarro eléctrico da Horários dos Funchal. Tendo isto em conta, destacou o facto de terem sido os colaboradores da empresa a reconfigurá-lo para que possa ali estar de forma permanente.

Rui Barreto disse ainda que este novo posto revela a preocupação da empresa pública de transportes rodoviários em prestar um serviço cada vez melhor aos seus utentes. Tanto residentes, como turistas.

O projecto, que foi cofinanciado pelo ‘Civitas Destination’, representou um investimento de 20 mil euros, com 70% de fundos comunitários.