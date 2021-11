MPT quer progressão a cada 4 anos na carreira da Função Pública

O MPT-Madeira "considera injusto que, em regra, sejam necessários 10 anos para um funcionário público suba no escalão remuneratório. Propõe que seja adotado os 4 anos estabelecidos na carreira docente", refere uma nota de imprensa.

No entender do Partido da Terra na Madeira, "um trabalhador assistente administrativo que trabalhe 40 anos na função pública, no início receberá 703,13€ e no final dos 40 anos receberá 946,85, isto é, mais 243,72€, o que equivale a um aumento de 6,1€ por ano, ou posto de outra forma um aumento de 0,9% por ano". Por isso, "caso fosse adoptado o proposto período de permanência no escalão, no final da carreira um assistente técnico receberia 1.256,73€".

Já "um técnico superior que trabalhe 40 anos na função pública, no início receberá 998,50€ e no final dos 40 anos receberá 1.824,84€ brutos (cerca de 1.300€ líquidos), isto é, mais 826,34€, o que equivale a um aumento de 20,6€ por ano, ou posto de outra forma um aumento de 2% por ano", contabiliza. Deste modo, "caso fosse adoptado o proposto, no final da carreira um técnico superior receberia 2.909,42€", frisa a nota assinada pelo coordenador regional Valter Rodrigues.