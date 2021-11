Quadro de luxo no regresso do Madeira Ladies Open

Está tudo pronto para a cidade do Funchal receber mais uma edição do Madeira Ladies Open em ténis.

De 14 a 21 de Novembro, todos os caminhos vão dar aos courts de ténis da Quinta Magnólia onde algumas das melhores tenistas do circuito profissional vão marcar presença numa prova dotada com 25 mil dólares em prémios monetários.

A encabeçar a lista de jogadoras está a eslovaca Kristina Kucova, actual 111.ª do ranking WTA, mas que já figurou na 71.ª posição, em 2016.

Kucova, conta com 12 títulos, o último dos quais num torneio 125 mil dólares, em Praga, na República Checa. Este ano, em Março, no Torneio de Miami, foi eliminada pela australiana Ashleigh Barty, actual n. 1 do ranking mundial, por 7-5 no terceiro set, o que demonstra bem o seu nível de ténis.

Para além desta jogadora este evento internacional conta com as presenças da italiana Martina Trevisan, 113.ª do Mundo (foi 66.ª em Setembro deste ano), da húngara Dalma Galfi 119.ª na hierarquia mundial e da chinesa Qinwan Zheng 144.ª WTA.

Serão cerca de 60 tenistas em representação de 20 nacionalidades que vão abrilhantar esta importante prova internacional de ténis na Ilha da Madeira.

Quanto a representantes portuguesas, Francisca Jorge será uma das que irá certamente regressar a um sítio onde já foi muito feliz, depois de se ter sagrado campeã nacional absoluta em 2019 e ter sido finalista vencida na edição 2020 deste Madeira Ladies Open (perdeu apenas para a brasileira Bia Haddad Maia).

O supervisor ITF será o experiente juiz-árbitro português, Paulo Cardoso, que irá realizar o sorteio da fase de qualificação na tarde do próximo sábado. Depois, os encontros deste qualifying irão decorrer entre domingo e segunda-feira, com o quadro principal de singulares e pares a ser disputado entre terça-feira e domingo.

A final de pares será às 17 horas de sábado e a final de singulares está agendada para as 15 horas de domingo, dia 21.

Importa igualmente realçar o papel determinante do Turismo da Madeira na realização deste evento, para além da Federação Portuguesa de Ténis, da Associação de Ténis da Madeira e de todos os parceiros que se associaram a esta prova.