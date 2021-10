PSD alerta para importância do rastreio de cancro da mama

O Grupo Parlamentar do PSD visitou a nova loja de venda de merchandising do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da iniciativa ‘Outubro Rosa’, onde apelou à prevenção do cancro da mama.

Lembrando que "este é o tipo de cancro mais frequente na mulher", a deputada Conceição Pereira salientou que "é muito importante que se façam os rastreios para um diagnóstico precoce, uma vez que as probabilidades de cura são muito maiores".

A deputada recordou ainda, nesta linha, que "o ‘Outubro Rosa’, organizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, é dedicado ao Cancro da Mama com o objetivo de ser realizado um conjunto de iniciativas, com o propósito de chamar à atenção para um diagnóstico precoce, como meio de detetar cancros que podem ser mais facilmente curáveis".

Conceição Pereira ressalva, porém, que "apesar de existirem ações de sensibilização ao longo de todo o ano, o facto de existir um mês especialmente dedicado a estas questões é muito importante, reforçando essa mensagem de prevenção, num cenário em que o cancro não para de crescer".