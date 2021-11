Duas madeirenses representam Portugal nos 'Heróis da Esperança'

Portugal será representado no '2022 Global Heroes of Hope', uma iniciativa da American Cancer Society, por duas madeirenses. Sara Cachuxo e Marta Caires foram as nomeadas pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pelo que são as mais recentes embaixadoras 'Global Relay For Life', pelo exemplo de quem conseguiu uma vitória pessoal sobre o cancro e de incentivo e apoio na luta contra a doença.

"Os 'Heróis da Esperança' simbolizam a luta corajosa de todos os pacientes com cancro, enquanto lidam com os aspectos físicos e emocionais da sua jornada perante esta doença, inspirando aqueles que ainda travam esse combate e reforçando a missão de encontrar uma cura. São também o rosto do projecto mundial de angariação de fundos Relay For Life, baseado na comunidade e que junta a American Cancer Society a muitas outras instituições, sociedades e associações relacionadas ao cancro em diferentes países, entre elas a Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Portugal", refere nota do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

De acordo com a mesma nota, este projecto teve início em 1985, nos Estados Unidos da América, "quando o cirurgião Gordy Klatt organizou a sua própria iniciativa de angariação de fundos para trazer visibilidade ao cancro, arrecadando mais de 27 mil dólares e demonstrando que uma só pessoa pode fazer a diferença. Hoje em dia, o Relay For Life é o maior evento de angariação de fundos para o cancro do mundo".

"Sara Cachuxo foi a responsável local pelo projeto Relay For Life no Porto Moniz de 2 de dezembro de 2018 a 2 de junho de 2019, tendo organizado vários eventos para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas com cancro e para sensibilizar as pessoas para os diferentes tipos de cancro. De igual modo, Marta Caires tem sido um rosto visível do Relay For Life na Madeira, através do testemunho da sua experiência pessoal como sobrevivente de cancro", conta.